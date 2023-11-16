عاجل.. تراجع كبير في أسعار الأرز الشعير في الأسواق المحلية اليوم

انخفضت أسعار الأرز الشعير اليوم الخميس 16-11-2023 خلال حركة التدول اليوم نحو 100 جنيه في الطن، وسجل الأرز عريض الحبة نحو 17 ألفًا و300 جنيه للطن مقارنة بأسعار أمس، حيث كانت 17 ألفًا و400 جنيه للطن، بينما سجل رفيع الحبة نحو 16 ألفا و800 جنيه للطن، مقارنة بأسعار الأمس التي كانت 16 ألفًا و900 جنيه بحسب الغرفة التجارية وكبار التجار.

أسعار الأرز الشعير اليوم

وقال الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي، إنّ أسعار الأرز الشعير المعلنة من قبل الحكومة والغرفة التجارية تشير إلى هبوط أسعار الأرز الشعير خلال تعاملات اليوم بقيمة 100 جنيه للطن بسبب وفرة المعروض من السلعة في الأسواق.

وأضاف أبو علي لـ«الوطن»، أنّ مبادرة الحكومة ساهمت بشكل كبير في تحجيم الأسعار خاصة السلع الاستراتيجية التي لا يستغني عنها البيت، وهي الأرز والسكر ومنجات الألبان والدواجن والعدس والفول، وغيرها من السلع التي شملتها مبادرة الحكومة منذ بداية أكتوبر الماضي.

سعر الأرز المعبأ

وأوضح أبو علي، أنّ كميات من الأرز الأبيض المعبأ متوافرة داخل السلاسل التجارية بسعر يبدأ من 25 حتى 27 جنيها للكيلو داخل مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار.