نواب التنسيقية: المشاركة السياسية واجب وطني وشباب مصر على قدر المسؤولية

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوة بعنوان «نعم للمشاركة.. خليك إيجابي» لطلاب جامعة حلوان، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وذلك في إطار حث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية، وشارك من التنسيقية النواب محمد عبد العزيز، والدكتورة غادة علي، وأحمد فتحي، ومحمد السباعي، ومن أعضاء التنسيقية رغدة محمود وحسن شاهين.

لقاء طلاب الجامعات

وقالت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن لقاء طلاب الجامعات يأتي في إطار حملة تثقيفية توعوية تقودها التنسيقية للتأكيد على أهمية المشاركة السياسية، وتشجيع الشباب على مشاركتهم الإيجابية في الحياة السياسية، لافتة إلى أن المشاركة السياسية بشكل عام هي واجب وطني من الطراز الأول يجب أن ننميه في نفوس وعقول شبابنا.

وأضافت «علي» في تصريح لـ«الوطن»، قائلة: «كل مرة نلتقي مجموعة من شباب مصر يتجدد لدينا الأمل بأن الأحلام ممكنة، وكل شيء قابل للتحقيق ما دامت هناك إرادة، وشباب الجامعات هم ثروة الدولة الحقيقية والقيادة السياسية تهتم بهم بشكل كبير وتوفر لهم كل سبل التثقيف والتدريب والتطوير والتأهيل للقيادة على مختلف المستويات».

أهمية المرحلة الراهنة

ومن جانبه، أكد النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أهمية استمرار التواصل مع الشباب من طلاب الجامعات المصرية وإتاحة الفرصة لتقديم آرائهم وأفكارهم، لاسيما فى ظل الدعم والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لهم، انطلاقًا من قناعتها بقدرات وإمكانيات وطاقات الشباب المصرى على التحدي والتفوق فى جميع المجالات، مشيدا بأسئلة الشباب خلال اللقاء والتى أكدت مدى الوعى والإدارك بأهمية المرحلة الحالية لدى شباب الجامعات.