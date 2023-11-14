نائب التنسيقية: مصر توفر جسر مساعدات للفلسطينيين لن ينقطع

قال النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير إمدادات إضافية للشعب الفلسطينيي تقدر بأكثر من 650 طنًا تأتي ضمن جسر متواصل من الإمدادات لن ينقطع ما دام الأشقاء في فلسطين في حاجة لذلك.

وأضاف القط، في تصريح لـ«الوطن»، أن توفير سبل الحياة للأشقاء في محنتهم هو جزء من مجهودات الدولة المصرية ليستطيعوا الصمود والحفاظ على أراضيهم التي يحاول الكيان الإسرائيلي انتزاعها منهم وخلعهم منها.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بجانب الجهد الدبلوماسي والسياسي الذي تقوم به مصر لتكون حائط صد وحصنا منيعا لمنع مخطط التهجير الإسرائيلي الذي لم يعد التدبير له سرًا بل أصبح يتردد في تصريحات رسمية على لسان مسؤوليها، وهذا ما سيزيد مصر قيادة وشعبا إصرارا على الحفاظ على الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات.