دعاء أول جمعة لشهر جمادى الأولى.. اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا

يحرص الكثير من المسلمين على ترديد الدعاء في الجمعة الأولى من شهر شهر جمادى، خاصة وأنه أحد الأشهر المباركة، والتي يحاول الكثير استغلالها في الحصول على أكبر حصيلة من الحسنات والأعمال الصالحة.

دعاء أول جمعة لشهر جمادى الأولى

ويمكن تريد دعاء أول جمعة لشهر جمادى الأولى كالتالي:

- اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد واستجب دعائي من غير رد وأعوذ بك من الفضيحتين: الفقر والدين.

- اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين.

- اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان كثيرا فبارك فيه يا أرحم الراحمين.

تعرف على دعاء أول جمعة لشهر جمادى الأولى

ويردد البعض دعاء أول جمعة لشهر جمادى الأولى كالتالي:

- اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك.

5- اللهم أنت الرجاء ومنك العطاء واليك الدعاء أسألك يا جواد يا غني يا كريم أن تحفظني.

6- اللهم في الجنة أسكني وعن النار أبعد ومن رزقك الحلال أرزقني ومن العافية زدني و بمغفرتك ورحمتك يشملني يا سامع الدعاء يا واسع العطاء.

7- اللهم يا كافل العباد وواهب الأرزاق أرزقني نورا في القلب، وضياء في الوجه، وعافية في البدن، وسعة في المال والعلم والعمل، ومحبة في قلوب الناس، وحسن الصفات وصلاح الأعمال والنيات.

8- اللهم أرزقني فرح يعقوب، وفرج يونس وتقوى يوسف، وصبر أيوب يارب إني وليتك أمري فأعوذ بك من سوء حظي وضيق صدري، وفراغ صبري.

9- اجعلني يارب ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته اللهم اجعل نفسي نفسا طيبة مطمئنه طائعة لك.

10- اللهم ارزقني نعمة يعجز عنها شكري ولا تبتليني ببلاء يعجز عنه صبري اللهم اني وكلتك أمري فأنت خير وكيل.