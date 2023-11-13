«الإفتاء»: الأربعاء المقبل أول أيام شهر جمادى الأولى

أعلنت دار الإفتاء المصرية استطلاع هلال شهر جمادى الأولى لعام 1445 هجرية، وذلك بعد غروب شمس اليوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر 2023 - 29 ربيع الآخر 1445 هجرية.

استطلاع هلال شهر جمادى الأولى

وقالت دار الإفتاء، في بيان، عدم ثبوت رؤية هلال شهر جمادى الأولى، وبذلك يكون غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر ربيع الآخر، والأربعاء أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1445 هجرية.

وكان الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء أصدر بيانا أكد فيه أنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الدكتور ياسر عبدالهادي بأن هلال شهر جمادى الأولى سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:29 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين 29 من ربيع الآخـر 1445هـ الموافق 13/11/2023م (يوم الرؤية).

ويلاحظ أن الهلال يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويغرب القمر قبل غروب الشمس بدقيقتين في مكة المكرمة و5 دقائق في القاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (2 - 6 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (1- 11 دقيقة)، فيما عدا داكار ونواكشوط حيث يمكث القمر فيهما 8 و6 دقائق على الترتيب.

وبذلك يكون يوم الثلاثاء 14/11/2023م هو المتمم لشهـر ربيـع الآخر 1445هـ، وتكون غرة شهر جمادى الأولى 1445هـ فلكيا يوم الأربعاء 15/11/2023م.