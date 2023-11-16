«مياه مطروح» تشارك بسيارات لإطفاء حريق نتج عن حادث تصادم

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، في إخماد الحريق الذي نشب نتيجة حادث تصادم سيارة محملة بحديد التسليح مع سيارة مياه، وسيارات ركوب بمدينة الضبعة، وذلك بالدفع بعدد من سيارة مياه الشرب ذات سعات مختلفة لمساعدة الدفاع المدني في السيطرة على الحريق.

تحرك فريق الأزمات والطوارئ

وقال رئيس شركة مياه الشرب بمطروح، إنه ورد بلاغ من إدارة الحماية المدنية بمطروح، اليوم، الساعة 2.15 مساء يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الساحلي بمدينة الضبعة نتج عنه حريق، وعلى الفور صدرت تعليمات بسرعة تحرك فريق الأزمات والطوارئ وسيارات نقل المياه بالشركة بمجرد الإبلاغ عن الحادث.

نقل المياه بالسيارات

وأضاف رئيس مياه الشرب بمطروح، أنه جرى التعامل مع النيران وإخمادها والسيطرة على الوضع بالتعاون مع قوات الحماية المدنية بمطروح.