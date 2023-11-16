كيفية التقدم لحج الجمعيات الأهلية.. خطأ يعرضك للرفض

تستمر مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، في تلقي طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج للموسم المقبل من خلال الجمعيات الأهلية.

وينتهي فتح باب التقديم على حج الجمعيات الأهلية يوم 30 نوفمبر الجاري، وللراغبين في أداء فريضة الحج نقدم لكم فيما يلي كيفية التقديم في خطوات بسيطة.

كيفية التقديم لحج الجمعيات الأهلية

يمكن التقديم لحج الجمعيات الأهلية عبر بوابة الحج المصرية.

كما يمكن التقديم لحج الجمعيات من خلال النموذج المعد لطلب الحج، والذي سيتم توزيعه على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها من خلال الإدارات الاجتماعية.

- يتقدم المواطن بطلب إلى الجمعية الأهلية المسجل بعضويتها.

- يحصل على الاستمارة الخاصة بنموذج حج الجمعيات الأهلية.

- يشترط أن يكون لديه بطاقة رقم قومي سارية مدة لا تقل عن 6 أشهر وقت تسجيل الطلب.

- يقوم بكتابة كافة البيانات المطلوبة.

- تقوم الجمعية بتجميع الطلبات وإرسالها إلى مديرية التضامن التابعة لها.

- تسجيل البيانات على بوابة الحج المصرية ومراجعة البيانات للتأكد من صحتها.

- إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج.

وببنغي العلم أنه لا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخرى سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية في وقت واحد، حيث أن ذلك يعرضه لعدم القبول ورفض أوراقه.