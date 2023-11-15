موعد ظهور نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية.. التقديم ينتهي 30 نوفمبر

كشف مصدر بوزارة التضامن الاجتماعي عن موعد ظهور نتيجة قرعة حج المؤسسات والجمعيات الأهلية لموسم 1445 هجريا - 2024 ميلاديا، والذي بدأ التقديم عليه منذ أمس الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر، ومستمر حتى الخميس 30 نوفمبر.

موعد ظهور نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية

وقال المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن» إن موعد ظهور نتيجة قرعة حج الجمعيات والمؤسسات الأهلية، سيكون يوم الجمعة الموافق 15 من شهر ديسمبر.

وأضاف المصدر خلال حديثه أنه من المقرر الإعلان عن أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1445 هجريا، بفئاته الثلاث، بعد أيام قليلة، وإقرار وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج.

شروط أداء فريضة الحج لاعضاء الجمعيات الأهلية

- أن يكون المتقدم مصري وكامل الأهلية لأداء المناسك.

- أن يكون المتقدم عضوا بجمعية أهلية ومسدد الاشتراك السنوي.

- أن تكون الجمعية مقيدة قبل 1 نوفمبر 2023 ولا يوجد عليها أي مخالفات قانونية.

- أن يكون المتقدم لم يسبق له أداء فريضة الحج من قبل.

- ألا يقل سن المتقدم عن 25 سنة في 1 مارس 2024، ويستثنى من ذلك المرافقين لوالدهم لا يقل عمرهم عن 18 سنة.

- لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

- لا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخرى سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية.

فئات غير مسموح لها أداء فريض الحج نظرًا لظروف صحية

- مرضى الفشل الكلوي .

- مرضى تليف الرئة.

- حالات السمنة المفرطة المرضية.

- الحالات المتقدمة من أمراض القلب والدم والتليف الكبدي والأورام، والسيدات الحوامل، وأصحاب الأمراض النفسية والزهايمر.