كيفية التسجيل في حج الجمعيات الأهلية.. 120 جنيها عن كل متقدم

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، خطوات وطريقة التسجيل في حج الجمعيات الأهلية 2024، تزامنا مع فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 2024، الذي بدأ اليوم ويستمر لمدة أسبوعين ليغلق باب التسجيل 30 نوفمبرالجاري.

وذكرت وزارة التضامن في تقرير صادر عنها، أنّه يتم التسجيل في حج الجمعيات الأهلية 2024 من خلال اتباع إحدى الطرق التالية:

الطريقة الأولى للتقديم لحج الجمعيات الأهلية «ورقيا»

- يتم توزيع النموذج المعد لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها.

- يتم استيفاء النموذج من الراغبين في الحج والمرافق لهم «بحد أقصى مرافق واحد» من أحد الأقارب.

- تقدم طلبات الحج للجمعية أو المؤسسة الأهلية والتي تراجع البيانات مع المتقدمين لأداء فريضة الحج.

- توقع على صحتها وتتحمل مسؤوليتها حال إثبات الجهة الإدارية عدم صحة بيانات المتقدم أو عدم قدرته على أداء فريضة الحج لأسباب صحية.

الطريقة الثانية للتقدم لحج الجمعيات الأهلية 2024 «إلكترونيا»

- يجوز للراغبين في أداء فريضة الحج المستوفيين للشروط التقدم بطلباتهم إلكترونيًا من خلال البوابة الموحدة للحج.

- يشترط سدادهم الرسوم اللازمة لذلك، وفقًا لطرق الدفع الإلكتروني المحددة من قبل قطاع الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية.

- الطلب يعتبر تحت المراجعة لحين البت في صحة البيانات المدرجة من المتقدم على البوابة من عدمها، من خلال مديرية التضامن الاجتماعي المختصة.

- في حالة عدم صحة بيانات المتقدم تتولي مديرية التضامن الاجتماعي المختصة بالتأشير على الطلب بما يفيد ذلك.

- لا يحق لمقدم الطلب المطالبة باسترداد الرسوم السابق سدادها إلكترونيا حال ثبوت عدم صحة البيانات المدرجة بطلبه.

- يحصل من الجمعيات والمؤسسات الأهلية مبلغا وقدره 120 جنيها عن كل متقدم مقابل مصروفات التسجيل بالبوابة المصرية الموحدة للحج وتقوم الجمعية أو المؤسسة بإيداع المبلغ بحساب المؤسسة ببنك مصر رقم 1220001000000083 على مستوى فروع البنك على أن تلتزم المديريات باستخراج إذن توريد بقيمة المبلغ لكل جمعية أو مؤسسة ولا يتم تسجيل الطلبات.