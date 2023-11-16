مدير تعليم قنا يشهد تنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المدارس الثانوية

شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، حفل تنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المدارس الثانوية بمحافظة قنا عقب إجراء الانتخابات وسط أجواء ديمقراطية اتسمت بالنزاهة والشفافية، لاختيار وتشكيل المكتب التنفيذي.

تشكيل اتحاد طلبة الثانوية العامة بقنا

أسفرت الانتخابات عن فوز الطالب عبد الرحمن إبراهيم على إدارة قوص التعليمية، والأمين العام الطالبة سلمى أحمد نبيل إدارة قنا، والأمين المساعد والطالبة أية محمد أحمد، المقرر الثقافي والديني والطالبة ملك حامد برنس المقرر الفني، والطالب ايمن منتصر محمود المقرر العلمي، والطالب محمد محمود رمضان مقرر اجتماعي والطالب عصام سيد مبارك المقرر الرياضي.

أشرف على تنفيذ الانتخابات وتنصيب اتحاد الطلاب أحلام محمود موجه عام التربية الاجتماعية، والدكتور سيد مرزوق الموجه الأول، ومحمود جابر مختص الاتحادات الطلابية بالمديرية.

انتخابات اتحاد الطلبة

أشاد وكيل الوزارة التربية والتعليم بانتخابات الاتحاد التنفيذي، وأشار أنها تجربة ديمقراطية ثرية يمارسها الطلاب بأنفسهم في ظل منظومة انتخابية نزيهة اتسمت بالمصداقية.