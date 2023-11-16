«التحالف الوطني»: لدينا قاعدة بيانات بها 37 مليون مواطن مستفيد

قال عمرو مجدي مدير العمليات الميدانية بالتحالف الوطني، إنه خلال الفترة الماضية كان هناك اهتمام بأحد أهم أنشطة التحالف الوطني للعمل الأهلي، وهي قافلة دعم أهالينا في فلسطين، مشيرًا إلى أنه في نفس التوقيت فإن التحالف يقوم بدوره في مختلف القرى الأكثر احتياجًا.

تقديم مختلف الأنشطة في المحافظات

وأضاف مدير العمليات الميدانية بالتحالف الوطني خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنه يجرى تقديم مختلف الأنشطة في المحافظات، كما أن بنك الطعام وباقي المؤسسات تقوم بتوزيع المساعدات الغذائية في مختلف المحافظات على قواعد بيانات المستحقين.

80 مشروعا تنمويا مع مؤسسة حياة كريمة

وتابع «مؤسسة الأورمان بتقدم 80 مشروعا تنمويا مع مؤسسة حياة كريمة في محافظة أسوان، كما أن كل مؤسسات التحالف تقوم بدورها في كل القرى الأكثر احتياجًا».

وأكمل: «بعد وجود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووجود كل المؤسسات تحت مظلة التحالف أعطى نوعًا من أنواع التنسيق، سواء في قواعد بيانات المستحقين، ولدينا قاعدة بيانات موحدة بها 37 مليون مواطن مستفيد، والتي نضمن من خلالها عدم تكرار أداء نفس الخدمة لنفس المستفيد وبالتالي تضمن أن الخدمة توصل لمستفيدين أكثر والحفاظ على الموارد».