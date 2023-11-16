البرلمان البريطاني يصوت لعدم وقف إطلاق النار في غزة.. واندلاع المظاهرات بمحيطه

اندلعت مظاهرات خارج البرلمان البريطاني اليوم الخميس، بعد قرار البرلمان بالتصويت لعدم وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ورفض الآلاف القرار، بحسب ما نشرته شبكة سكاي نيوز عربية.

القرار الذي طُرح أمام البرلمان البريطاني كان يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة فورًا، وصوّت على القرار 293 عضوًا في البرلمان ضد القرار، بينما أيّده 125 آخرين، بحسب «إندبندنت» البريطانية.

ورفض حزب المحافظين الحاكم برئاسة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، القرار، كما رفض أيضًا حزب العمال المعارض برئاسة السير كير ستارمر القرار الذي اتخذ موقف داعم لدولة إسرائيل منذ بداية الحرب في غزة.

حزب العمال يعارض مشروع البرلمان البريطاني

وعارض حزب العمال في مجلس العموم مشروع البرلمان البريطاني، لأنه اعتقد أن وقف إطلاق النار سيؤدي إلى إلحاق الضرر بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، واكتفى فقط بالدعوة إلى هدنة إنسانية.

وبعد التصويت على قرار البرلمان البريطاني، اندلعت المظاهرات للتنديد بموقف البرلمان من الحرب على قطاع غزة، وطلب المتظاهرون أيضًا بالسماح لإدخال المساعدات إلى غزة، والتوقف عن تقديم الدعم لإسرائيل.

#عاجل مظاهرة حاشدة أمام البرلمان البريطاني في لندن دعماً لفلسطين وللمطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزةpic.twitter.com/B1eU2OjxpZ — سحابه عابره ۛ بتوقيت غزه (@hms____1) November 15, 2023

مظاهرات قبل وبعد قرار البرلمان البريطاني

لم تندلع المظاهرات بعد التصويت فقط، بل كانت قبله أيضًا، حيث وقف الآلاف للضغط على البرلمان البريطاني، لكن في النهاية، خرج القرار بأغلبية عدم تأييد قرار وقف إطلاق النار، وهو ما أعتقده المتظاهرون منذ بداية الاحتجاجات أمام البرلمان البريطاني.