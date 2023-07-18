نائب رئيس الأورمان لـ«كلام في السياسة»: التحالف الوطني وصل إلى 34 مؤسسة

أكد محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان، أنه ظل نحو شهرين يشهد اجتماعات التحالف الوطني للعمل الأهلي حتى زالت جميع مخاوفه، وانطلق يعمل بكل طاقته في التحالف، مشيرًا إلى أنّ فكرة التنسيق كانت غائبة تمامًا، حتى في العمل العام كان التنافس يحكم النشاط، لكن ما حدث الفترة الماضية، كان معجزة بكل المقاييس.

التحالف وصل الآن إلى 34 مؤسسة

وأوضح فؤاد، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ التحالف وصل الآن إلى نحو 34 مؤسسة، مشيرًا إلى أنّ كل مؤسسة تتحرك تحتها جمعيات قاعدية، الأورمان مثلا لديها 5700 جمعية تتحرك تحت مظلتها، وهناك مؤسسات تتحرك تحتها نحو 30 ألف جمعية.

وأكد أنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي أفاد الجمعية على مستويات عدة، عبر التعاون وعمل البروتوكولات مع العديد من المؤسسات الكبرى لخدمة الناس، مشيرًا إلى أنّ التحالف لم يطلب منا سوى التشاور والتنسيق فقط، وما يثار من شائعات عن أنّ التحالف سيضم الجمعيات له غير صحيح، نحن للمرة الأولى نجلس معًا.

وأشار إلى أنّ التنسيق بهذا الشكل عبر قاعدة البيانات عاد بالفائدة على الفئات الأكثر احتياجًا، إذ اكتشفنا أنّ بعض المستفيدين يحصلون على 5 رواتب من 5 مؤسسات، وآخرين لا يعرفون كيف يحصلون على الدعم، لكن بعد التنسيق وصل الدعم للمستحق.