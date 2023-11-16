مصير مجهول للأطفال حديثي الولادة في غزة.. كلمة السر «مصر طوق النجاة»

«وصل صوت أنينهم إلى مصر، سمعته ورحبت به، بل وتحركت لأجله»، هكذا يقول كثير من المصريين والفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان متواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، بعد انتشار صور ومقاطع فيديو تظهر عشرات الأطفال حديثي الولادة وهم يواجهون مصيراً مجهولاً، بعد انقطاع الكهرباء عن مجمع الشفاء الطبي، نتيجة نفاد إمدادات الوقود.

أمام هذه المشاهد المؤلمة، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة التنسيق لاستقبال الأطفال حديثي الولادة من قطاع غزة، وذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس.

نقص الوقود وانقطاع الكهرباء عن مجمع الشفاء الطبي

تحدثت الدكتورة ابتسام حماد، أستاذ الصحة العامة بجامعة المنيا، عن وضع الأطفال حديثي الولادة في قطاع غزة، قائلة: «الأطفال حديثو الولادة في قطاع غزة على حافة الموت، بسبب نقص الوقود وانقطاع الكهرباء عن الحضانات، لأنهم يعتمدون في أيامهم الأولى على أجهزة التنفس الصناعي، التي توقفت بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل مولدات المستشفيات، فضلاً عن نقص الأدوية اللازمة لهم».

أشادت «ابتسام»، في تصريحات لـ«الوطن»، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقولها: «قرار مهم جاء في وقته، وأعلنت وزارة الصحة وهيئة الإسعاف عن تجهيز 35 سيارة مجهزة بحضانات أطفال استعداداً لاستقبال 36 طفلاً من حديثي الولادة الموجودين داخل مستشفى الشفاء في قطاع غزة، فور وصولهم معبر رفح البري، بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني».

مصر اعتادت مساندة الفلسطينيين في أوقات الأزمات

على المستوى السياسي، أشاد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحاً أن القرار اعتاد عليه الشعب الفلسطيني من الشعب المصري المُحب له، والذي يسانده في أوقات الأزمات، كتفاً بكتف: «اعتدنا على كرم مصر علينا».

وقال «الرقب» لـ«الوطن»، إن مستشفيات قطاع غزة في الوقت الحالي في وضع مأساوي، جراء انقطاع الاتصالات والإنترنت ونقص الوقود وانقطاع الكهرباء، بسبب القصف المستمر لقوات الاحتلال الإسرائيلي.