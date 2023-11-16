تراجع كبير في أسعار الحديد بالتعاملات المسائية.. هبوط 1500 جنيه

حققت أسعار الحديد اليوم الخميس 16-11-2023 تراجعًا كبيرًا خلال التعاملات المسائية، إذ انخفضت الأسعار بقيمة تتراوح ما بين 946 جنيهًا إلى 1520 جنيهًا للطن بحسب البوابة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم فى مصر

تنشر «الوطن» أسعار الحديد اليوم في مصر اليوم الخميس 16-11-2023، كما يلي.

سعر طن الحديد اليوم

- سعر حديد عز اليوم: 40 ألفا و962 جنيها للطن.

- سعر حديد بشاي: 40 ألفًا و200 جنيه للطن.

- سعر الحديد الاستثماري38 ألفًا و561 جنيهًا

- سعر حديد العتال: 38 ألف و100 جنيه للطن.

- سعر حديد الكومي: 37 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد المعادي: 37 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد مصر ستيل: 36 ألفا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد عطية: 36 ألفًا و200 جنيه للطن.

- سعر حديد العشرى: 36 ألفا و300 جنيه للطن.

- سعر حديد المصريين: 38 ألفًا و800 جنيه للطن.

- سعر حديد سرحان: 36 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد المراكبي: 37 ألف جنيه للطن.