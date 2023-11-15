أسعار الحديد اليوم في الأسواق.. الطن يتراجع 2676 جنيها

حقق سعر الطن انخفاضا كبيرا خلال الساعات الماضية، حيث تراجع 2676 جنيها في الأسواق وفقا لبوابة الأسعار الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، وتستعرض «الوطن» أسعار الحديد اليوم الأربعاء 15-11-2023، للمستهلك، كالتالي:

سعر حدید عز

سجل سعر حديد عز 38 ألفا و470 جنيهًا للطن للمستهلك، بعد إضافة سعر الضريبة وقيمة التنقلات، بانخفاض قدره 2676 جنيها للطن الواحد، مقارنة باسعار صباح أمس، إذ بلغت نحو 41 ألفًا و146 جنيهًا، بحسب بوابة الأسعار الرسمية.

سعر الحديد الاستثماري

بلغ سعر الحديد الاستثماري نحو 38 ألفًا و381 جنيهًا للطن، تسليم أرض المصنع، محققًا نسبة انخفاض بلغت 200 جنيه، مقارنة بـ38 ألفًا و581 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع صباح أمس.

سعر حدید المصریین

سجل سعر حديد المصريين اليوم، نحو 38 ألف جنيه.

وشهدت أسعار الحديد في باقي المصانع استقرارا في الأسعار مقارنة بأسعار التعاملات الصباحية وهي:

سعر حدید مصر ستیل اليوم، 36 ألفًا و500 جنيه للطن.

سعر طن حديد العتال 38 ألف جنيه.

سجل سعر حديد المعادي نحو 37 ألف جنيه.

سجل حديد الكومي 37 ألف جنيه.

حديد المراكبي 37 ألف جنيه.

حديد عطية 38 ألف جنيه.

حديد العشري 37 ألف جنيه.

وعن سعر الحديد اليوم الأربعاء عالميا، حسب آخر تحديث للأسعار، فإنّ متوسط سعر حديد التسليح اليوم 543 دولارا في الطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم 480 دولارا للطن الواحد.