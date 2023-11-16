عالم أزهري: الشخص المتوفى بعيدا عن أهله تفسح له مسافة في الجنة

قال الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الشخص الذي يتوفى بعيدًا عن أهله ووطنه، هدية لكل من أصيب بهذا المصاب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «من مات بغيرِ مولدِه قيسَ له من مولدُه إلى منقطعِ أثرِه في الجنَّةِ».

وأضاف «تمام» خلال حواره ببرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع علي فضائية «dmc»، أن العلماء فسروا الحديث، بأن يقيس الله من المكان الذي ولد فيه الشخص، حتى المكان الذي توفي فيه بالجنة، أو يفسح له في قبره بهذه المسافة.

خالد الجندي: المولى سبحانه وتعالى يقدر أشياء ليس لنا دخل فيها

وقال الدكتور خالد الجندي إن المولى سبحانه وتعالى، يقدر أشياء ليس لنا دخل فيها، وقال في القرآن الكريم بسورة لقمان الآية 34، «إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ».