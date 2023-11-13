أبو اليزيد سلامة: من تطلب الطلاق دون سبب لن تشم رائحة الجنة

أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة العالم بالأزهر الشريف، عن سؤال متصلة، قالت إنها متزوجة منذ 15 عاما، وأنجبت منه أطفال وزوجها يعاملها أسوأ معاملة ويسبها بأبشع الألفاظ، وتريد أن تعرف ماذا تفعل هل تطلق أم تستمر الحياة؟.

حكم الطلاق من زوج يسب زوجته بأبشع الألفاظ

وقال خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "أنتي الآن فى وضع صعب، أولادك سيتعرضون لما أنتى فيه من شتائم وسباب، والآن حاولي أن تصلحى من زوجك وتتعاملي معه بهدوء حتى يصلح حاله".

وتابع: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا إنه أيما امرأة سألت الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة، وهنا يوجد بأس في حالتك إن زوجك بيعاملك معاملة سيئة للغاية، فعليكي الاتفاق وإصلاح أمره من أجل أبنائك، فإن لم يكن لا صلاح في حاله عليكي الاتفاق معه على الطلاق وكيفية تربية أبنائك ورعايتهم، وأيضا حاولى الذهاب إلى دار الإفتاء أو الأزهر الشريف هناك لجان للصلح ليحاولوا التوفيق بينكما".