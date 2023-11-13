اقرأ في عدد الوطن غدا: «بالكلمة والصوت والصورة والمساعدات.. المتحدة تدعم غزة»

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

-بالتعاون والتكامل.. أفريقيا تنهض

-«السيسي»: قدراتنا الاقتصادية هائلة ومواردنا الطبيعية كبيرة.. ولا ينقصنا سوى التنسيق

- الرئيس يفتتح المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية.. و«سانجو»: مصر أنقذت الموقف باستضافتها النسخة الافتتاحية.. ووزير التجارة: الأزمة العالمية تتطلب تعاونا جادا لمواجهة التحديات

- الحكومة تعلن 1250 فرصة استثمارية موزعة على 56 جهة

- «مدبولي»: نحشد الموارد لمشروعات «الربط القاري»

- بالكلمة والصوت والصورة والمساعدات.. «المتحدة» تدعم «غزة»

«سلمان»: فلسطين قضية الجميع.. والشركة وجهت الرأي العام الدولي بنقل الحقيقة في القطاع

«الفقي»: كلمة الحق كانت سلاحنا للتأثير في المجتمع الدولي.. ونجدد التزامنا بدعم الأشقاء

«التحالف الوطني»: 55 ألف متطوع أمام معبر رفح.. و«حياة كريمة»: نجحنا في توصيل 2000 طن مساعدات

«عمار»: مصر سند «غزة».. و«شردي»: دعم أهالينا مستمر.. و«جاسمين»: حالات الجرحى «تفطر القلب»

- استشهاد مراسل «القاهرة الإخبارية» في قصف محيط «الشفاء».. و«الصحفيين» تطالب بتحقيق دولي

- الانتخابات الرئاسية: مؤتمرات و«طرق أبواب» دعما لترشّح «السيسي»

- المرأة الفلسطينية هي الأرض والإنسان

- مُسنّة تصر على البقاء أعلى أطلال منزلها

أسيرة محرّرة: الاحتلال يستخدم النساء ورقة ضغط لاعتقال ذويهن

«خديجة» مرابطة في «الأقصى» من 2014

«أم نضال» تنتشل جثة ابنها

الاحتلال يغتال الأجنة.. والحوامل بين خيار الولادة دون تخدير أو الإجهاض

الصفحة الثانية

- بالكلمة والصوت والصورة وقوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية.. «المتحدة» تدعم «غزة»

«سلمان»: الشركة وجهت الرأي العام الدولي بنقل الصورة الحقيقية في القطاع.. والمصريون والفلسطينيون شعب واحد

و«الفقي»: كلمة الحق كانت سلاحنا للتأثير في المجتمع الدولي.. ونجدد التزامنا بدعم القضية الفلسطينية ومساندة أشقائنا

«التحالف الوطني»: الفلسطينيات قدَّمن مثالاً في القوة والصمود خلال العدوان.. و55 ألف متطوع أمام معبر رفح «الشريان الوحيد لقطاع غزة».. و«حياة كريمة»: نجحنا في توصيل 2000 طن مساعدات إغاثية للأشقاء ونعلن دعمنا الكامل لأهلنا في فلسطين

- عضو «الأعلى للإعلام»: مساعدات «المتحدة» سلوك إنساني يعكس التفاعل مع الأحداث

- منى الحديدي: تغطية قنوات الشركة إيجابية وتميزت بالمعالجة والتحليل.. وإطلاق «القاهرة الإخبارية» جاء في وقته

الصفحة الثالثة

-صحفيون وإعلاميون عن دور «المتحدة»: إحساس بالمسئولية وبناء ثقة مع الجماهير

- «عمار»: الدعم المصري لغزة لم ينقطع منذ بداية العدوان.. والدولة قدمت 5300 طن من المساعدات.. و«شردي»: دعمنا لأهالينا في غزة دائم ومستمر

«ليلى»: الدور المجتمعي من أهم نقاط التميز بالكيانات الكبرى

أحزاب ومجتمع مدني: «المتحدة» أثبتت أنها شريك مجتمعي مؤثر في قضايا الوطن

«الجندي»: أكدت أننا على قلب رجل واحد تجاه القضية.. و«أبوخضرة»: أطلقت حملة تبرع بالدم

-استشهاد مراسل «القاهرة الإخبارية» في قصف محيط مستشفى الشفاء

«الطاهري»: القناة مستمرة في أداء رسالتها.. و«البلشي» يطالب بفتح تحقيق دولي في جرائم الاحتلال ضد الصحفيين

- «ممدوح»: أرسلت 6 شاحنات محملة بـ150 طناً وتلعب دوراً قوياً فى رصد انتهاكات الاحتلال

-مصر تواصل ملحمة إغاثة الأشقاء.. واستمرار تدفق المساعدات عبر الجسر البري

- دخول 200 شاحنة تضم مستلزمات طبية وملابس ومواد غذائية.. ومطار العريش يستقبل 114 طائرة محملة بالمساعدات من 35 دولة

- استمرار الجهود الهادفة لكسر الحصار المفروض على غزة.. ودول العالم تتبنى الرؤية المصرية

الصفحة الرابعة

-بالتعاون والتكامل.. أفريقيا تنهض

-«السيسي»: قدراتنا الاقتصادية هائلة ومواردنا الطبيعية كبيرة

-الرئيس يفتتح فعاليات المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية ويشكر البنك الأفريقي على جهوده: حريصون على القيام بدور إيجابي تجاه القارة

-وزير التجارة: الأزمة العالمية تتطلب تعاوناً لمواجهة التحديات وزيادة النمو

- وزيرة التعاون الدولي: المنصة الإلكترونية تعالج فجوات التمويل.. والبنك الأفريقي دعم نشاط الشركات بـ12 مليار دولار خلال 5 سنوات

-رئيس المعرض الأفريقي: الرئيس بذل جهوداً لتنظيم الفعاليات في وقت قصير

- مصر أنقذت الموقف باستضافتها النسخة الافتتاحية بعد اعتذار آخرين

-أمين «التجارة الحرة»: «القاهرة» تقود مسيرة تعظيم التبادل التجاري بين دول القارة

-المعرض الأفريقي الثالث يوفر فرصاً كبيرة لزيادة الصادرات إلى الأسواق الأفريقية

-مفوِّض التنمية بالاتحاد الأفريقي: المعرض ينعقد فى توقيت حرج

-«موتشانجا»: ظروف عدم الاستقرار بالمنطقة تدفعنا للانتهاء من التكامل الاقتصادي بأسرع وقت

الصفحة الخامسة

-مقال رأي لـ سحر الجعارة، بعنوان: منتصب القامة أمشي

-مقال رأي لـ رفعت رشاد، بعنوان: خلق العدو وقتله بضمير راضٍ

-مقال رأي لـ ماهر فرغلي، بعنوان: حاربوهم بالسلام

-مقال رأي لـ لطفي سالمان، بعنوان: هل تخسر إسرائيل الحرب

-مقال رأي لـ د. محمد صلاح البدري، بعنوان: على هامش قمة الرياض..!

الصفحة السادسة

- المرأة الفلسطينية هي الأرض والإنسان

- جيش الاحتلال يغتال الأجنة في أرحام أمهاتهم

-الحوامل بين خيار الولادة دون تخدير أو الإجهاض.. «مها»: خضعت لـ«قيصرية» دون مخدر والجرح مهدّد بالتلوث بسبب الإقامة وسط النازحين

-«خديجة»: أجريت عملية ولادة مبكرة واستئصال للرحم ونزحت بعد يوم من الجراحة.. و«القدرة»: لدينا 55 ألف سيدة حامل في قطاع غزة

- رئيس اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة: الفلسطينيات أطلقن الشرارة الأولى للمقاومة

- آمال الأغا: نقل الأسلحة للثوار وطهي الطعام للمقاومين والحفاظ على الهوية.. أبرز أدوارهن في الأرض المحتلة

الصفحة السابعة

-أيقونة المقاومة ورمز النضال والصمود ضد الاحتلال

- مُسنة تصر على البقاء أعلى أطلال منزلها.. و«نجوى»: اتخذت قراراً بعدم مغادرة بيتى إلا شهيدة.. و«منال»: الفلسطينيات جسّدن بنضالهن أروع ملاحم الصمود

«خديجة» مرابطة «الأقصى»: صوتنا يُرهب المتطرفين

«أم نضال» تتحدى الاحتلال لانتشال جثة ابنها: «الجثمان اتحلل وعرفته من بنطلونه وهاتفه»

«تاج» رفضت ترك عصافيرها تحت القصف: «أرواحهم زينا»

- أسيرة محررة: الاحتلال يستخدم النساء المعتقلات ورقة ضغط لاعتقال ذويهن

- بشرى الطويل: الضغط النفسي والحرمان من العلاج والطعام أشهر طرق التعذيب داخل السجون

الصفحة الثامنة

- الأبطال الخارقون في «غزة».. رحلتهم لتوثيق الحقيقة تفجر خيال صناع الـ«أنيميشن»

- موسم الدراما الشتوية.. كوميديا وغموض ورومانسية على شاشة «المتحدة»

-الغوص لـ12 متراً.. «كرم» يتحدى متلازمة داون في الأعماق

صنعة بمزاج.. «أبوالعدب» 150 سنة في تصميم ماكينات البن

-«الفرعون الصغير» حضانة للأيتام في أمريكا.. بروائح مصرية