خبير: الاحتلال الإسرائيلي يتعرض لخسائر اقتصادية كبيرة بسبب الحرب على غزة

قال الدكتور نبيل زكي، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي من الصعب أن توقف الحرب على غزة بسبب الخسائر الاقتصادية التي تتعرض لها.

وأضاف خلال مداخلة عبر «زووم» ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»: دولة الاحتلال الإسرائيلي مستعدة لخسارة مش بس فلوس لكن رهائن عشان تكسب الحرب، لأن الحرب صفرية، وإسرائيل ترى أنها يجب أن تخرج منتصرة من الحرب مهما كانت الخسائر.

تأثير اقتصادي كبير على المنطقة

ولفت إلى أن هناك تأثيرا اقتصاديا كبيرا على المنطقة بسبب الحرب، وهذه الخسائر تشمل الدول السياحية في المنطقة، وأيضًا هناك تأثير على الصادرات.

وتابع: «مصر يأتي إليها 750 ألف سائح شهريا، وتحقق مليار دولار شهريا من السياحة تقريبًا، ومن المؤكد أن هذا الرقم ينخفض نتيجة هذ التوتر الحالي في المنطقة».