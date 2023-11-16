بعد احتجاز جثث الشهداء.. هل يعود الاحتلال الإسرائيلي لسرقة أعضاء الفلسطينيين؟

كشف الدكتور محمد أبوسليمة، الطبيب بمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استولى على عدد من جثامين الشهداء من ساحة مجمع الشفاء الطبي، لافتاً إلى أن جثث المتوفين من المرضى مازالت تنتشر في أقسام المستشفى إلى جانب المرضى الآخرين، ويرفض جيش الاحتلال إخراجهم لدفنهم، بعدما استولى على بعضها.

صحفي سويدي يفجر مفاجأة عن سرقة الاحتلال لأعضاء الشهداء

أعادت هذه التصريحات إلى الأذهان تقريراً نشرته صحيفة «افتونبلاديت» السويدية، إحدى أكبر الصحف اليومية في شمال أوروبا، يتضمن اتهامات لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بسرقة أعضاء من جثث الشهداء الفلسطينيين، في وقت تواجه فيه زراعة الأعضاء مشاكل كثيرة في دولة الاحتلال، بسبب الشريعة اليهودية، التي تشدد في هذه المسألة، رغم تقنيينها مؤخراً، وحظر تجارة الأعضاء البشرية.

الصحفي السويدي يرصد جثة خالية الأحشاء لشهيد فلسطيني

وكشف الصحفي السويدي دونالد بوستروم عن فضيحة سرقة الأعضاء من الفلسطينيين، واتهم الجيش الإسرائيلي بارتكاب جريمة سرقة أعضاء من الشهداء الفلسطينيين، وحكى عن واقعة شهدها بنفسه، قبل نحو 30 عاماً، عندما رأى جثة لشاب فلسطيني، يبلغ من العمر19 عاماً، يدعى «بلال غانم»، أطلقت عليه قوات الاحتلال النار بسبب إلقائه الحجارة على قواتها، ومنعت الهلال الأحمر من إسعافه، ونقلته بسيارة جيب عسكرية، قبل أن تعود به بعد 5 أيام مقتولاً ومكفناً، لتفاجأ أسرته، أثناء دفنه، بوجود شق طويل في صدره، وأحشائه فارغة، مما يدل على العبث بجثمانه وسرقة أعضائه.

حكى «بوستروم»، في مقابلة تلفزيونية، عن بداية اكتشافه لهذه الجرائم، قائلاً: «في ذلك الوقت تحديداً من ربيع عام 1992، كنت في القدس، وكنت أجري مقابلات مع رهبان وراهبات حول كتاب كنت أكتبه، لكن فجأة جاء لي أحد العاملين في الأمم المتحدة، وقال لي إن عدداً من الشباب في الضفة الغربية يختفون في ظروف غامضة، ونحن قلقون حول ذلك، ثم يظهرون وهم موتى، وقد تم تشريحهم، وإجراء عمليات ما عليهم، نريدك أن تتحقق من الأمر».

عائلات فلسطينية تؤكد سرقة أعضاء أبنائها

وأشار الصحفي السويدي إلى أنه سافر لإجراء مقابلات مع عدد من العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، حكوا له كيف حُرم أبناؤهم من الأعضاء قبل قتلهم، وأخبرت العائلات الفلسطينية «بوستروم» بأنها تعرف أنه يتم استخدام أبنائهم كمتبرعين قسراً بالأعضاء.

مدير سابق بالطب الشرعي الإسرائيلي يعترف بسرقة أعضاء الفلسطينيين

ووفقاً لتقرير نشرته شبكة (CNN) الأمريكية، فقد اعترف المدير السابق لمعهد الطب الشرعي الإسرائيلي، يهودا هيس، في مقابلة تلفزيونية عام 2009، بسرقة أعضاء الشهداء في المعهد، مشيراً إلى أنهم يأخذون القرنيات والجلد وصمامات القلب والعظام من جثث الشهداء الفلسطينيين، بشكل غير رسمي.