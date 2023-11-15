حينما تولد الحياة من رحم المعاناة.. الفلسطينية «كفاية» تضع مولودتها على أصوات القصف

معاناة قاسية تعيشها الفلسطينيات الحوامل في قطاع غزة، فبدلًا من تجهيز السبوع وفرحة الاستعداد للولادة، يحملن بأنفسهن الماء الساخن الذي يحتجنه خلال الولادة، وأقصى أمانيهن أصبحت حقنة مخدرة، والحصول على رعاية طبية لائقة خلال فترة نفاسها لها ووليدها.

كفاية أبوعصر.. «لم تسمي ابنتها حتى الآن بسبب الحرب»

حكايات مؤلمة تتناقلها وسائل إعلام عربية وعالمية عن نساء عشن مأساة كبيرة، فقدن خلالها الفرح بوجود ضيف جديد في الأسرة، لدرجة أن الفلسطينية «كفاية أبو عصر» لم تسم ابنتها حتى الآن، رغم ميلادها قبل 4 أيام، وتجلس الأم الشابة تحتضن وليدتها، على «حصيرة من القش»، في إحدى زوايا مدرسة تديرها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» في رفح، جنوب قطاع غزة.

التوتر والإرهاق ظهر على وجه الأم التي تعاني من النفاس، وتنام للحظات قليلة على أصوات القذائف والقصف، لتؤكد أن الأمومة لأول مرة، أمر صعب في أي مكان في العالم، فما بالك بالأمومة في أصعب مكان في العالم.

فرت الفتاة البالغة من العمر 24 عاماً من منزلها في شمال قطاع غزة، مع عائلتها، بعد أن اضطر جيش الاحتلال الإسرائيلي السكان إلى مغادرة منازلهم والانتقال إلى جنوب قطاع غزة، حفاظاً على سلامتهم، وهي تحمل في أحشائها جنينها، فاضطرت إلى الركض والهرب من مكان إلى آخر.

مشاهد لن تنساها الأم الفلسطينية

جثث ممزقة في الطرقات، أشلاء آدمية، أصوات الانفجارات، مشاهد لن تنساها «كفاية أبو عصر» وهي تسير لأميال، حتى تصل إلى مكان آمن لتضع فيه مولودتها، قبل الوصول للمستشفى، فوجئت بعدد هائل من النساء ينتظرن دورهن في الولادة.

مشهد الولادة نفسه أصعب ما يكون، حيث هناك نقص في مسكنات الألم، لذا فإنهم لا يطبقونه إلا إذا أصبح الألم لا يطاق حقًا، وفقط لمن هن في أمس الحاجة إليه، لذلك وبجملة الآلام أنجبت «كفاية أبو عصر» ابنتها بدون المسكنات، وتنتظر كباقي الأمهات انتهاء العدوان لتتمكن من الحصول على مياه نظيفة وحياة آدمية.