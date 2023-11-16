عادل العدوي: مصر البوابة الأولى لعبور المساعدات للأشقاء في غزة

قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة والسكان الأسبق، ورئيس الجمعية الطبية المصرية، إن مصر خلال الفترة المقبلة ستنطلق نحو توطين صناعة المفاصل بشكل محلي كامل في إطار استراتيجية الدولة نحو توطين كل ماهو هام وضروري، مشيرا إلى أن مصر لديها إنجاز كبير في ملف تركيب المفاصل، وهناك شبه قضاء على قوائم الانتظار في هذا الملف.

وأضاف خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الدولي الثالث والأربعون للجمعية العالمية لجراحة العظام، برئاسة الدكتور جمال أحمد حسني، أن المؤتمر يتسم بأهمية كبيرة للغاية لما يشمله من جلسات تستمر على مدار مدة انعقاد المؤتمر يتخللها رسائل بحثية أغلبها من المصريين، مشيرا إلى أنه من ضمن الأمور التي سيتم التطرق إليها جراحات العظام من ضحايا الأزمات والحروب في ظل المتغيرات التي تكرار على الساحة العربية في ظل الظروف الحالية.

مصر البوابة الأولى والرئيسة لدخول المساعدات

وقال عدوي إن مصر البوابة الأولى والرئيسة لدخول المساعدات إلى الأشقاء في غزة وهناك تنسيق مستمر مع الهلال الأحمر في هذا الصدد.

وأوضح الدكتور جمال أحمد حسني، رئيس المؤتمر، وأستاذ جراحة العظام، أن انعقاد المؤتمر في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة نجاح كبير للدولة المصرية، مشيرا إلى أن هناك حضور لرؤساء الجمعيات الدولية المتخصصة وجمعية جراحة الاطفال الأوروبية وجمعية إصلاح الغضاريف وجمعية الإصابات والكسور وجمعية تشوهات العمود الفقري وجمعيات الطب الرياضي والمناظير ليكون اكبر محفل عالمي لجمعيات العظام في مصر والمنطقة، وذلك بالاشتراك مع المؤتمر الخامس والسبعون لجمعية جراحة العظام المصرية.

وأوضح أن المؤتمر سيشهد ورش عمل لتدريب شباب الأطباء على كل ما هو جديد في هذا الملف المهم من خشونة الركبة وجراحات العظام، مشيرا إلى أن مصر غنية بأطبائها وشبابها في مجال جراحة العظام والتشوهات الخلقية، وهذا ما يدعو للدهشة من لجوء البعض للسفر خارج مصر على الرغم من تلك الإمكانيات الهائلة.

المؤتمر أكبر تجمع عالمي لجراحة العظام

وتابع قائلا إن المؤتمر يعد أكبر تجمع عالمي لجراحة العظام والكسور بحضور 4000 طبيب وخبير متخصص من مختلف دول العالم منهم 1500 طبيب من أوروبا وأمريكا وأستراليا والصين وروسيا واليابان والدول العربية يتضمن المؤتمر محاور عديده منها أحدث ما توصل إليه العلم في مجال جراحات العظام والكسور المختلفه ومنها الإصابات والطوارئ والكسور المضاعفة والمتفتتة والمفاصل الصناعية بالفخذ والركبة وأحدث علاجات خشونه المفاصل وتطويل العظام وإصلاح التشوهات ومشاكل جراحه عظام الأطفال.

وأشار حسني إلى أن، المؤتمر أكبر ثلاث خبراء دوليين في هذا المجال للتحدث عن الذكاء الاصطناعي والإنسان الآلي الروبوت في جراحات العظام، كما يعرض الدكتور جمال أحمد حسني خبراته على مدار 42 عاما في علاج حالات التشوهات والعيوب الخلقيه وتطويل العظام والتقزم بالإضافة إلى علاج حالات إصابات الحروب المعقده وكيفيه علاج هذه المشكلات دون اللجوء إلى البتر حيث ان معظم ضحايا الحروب من الشباب والذى يستلزم البقاء في المستشفى لمدد طويله لإجراء العديد من التدخلات الجراحية بنسب نجاح ضئيلة لكن سيعرض الدكتور جمال احدث تقنيات العلاج بعلاج تلك الحالات فى جراحه واحده فقط والبقاء لمده يوم واحد فقط بالمستشفى والتعامل مع كل جوانب المشكله دون اى مضاعفات تذكر مثل الخشونة وعدم التئام الجروح والالتهاب الميكروزى و الاعوجاج والحل بشكل جذري حتى يعود المصاب لحالته الطبيعية بشكل كامل وسوف المؤتمر العديد من الجلسات إضافة الى ورش العمل لتدريب شباب الأطباء.

فيما قال الدكتور هاني موافي، أستاذ جراحة العظام، ورئيس جمعية جراحة العظام المصرية ، أن هناك يوما تعليما لشباب الأطباء لافتا إلي أن هناك 10 قاعات ستعمل لخدمة للمؤتمر والجلسات كل قاعة تضم تخصص مختلف عن الاخر بما يعطي ثقل كبير للمؤتمر، مشيرا إلي أن من ضمن أهداف المؤتمر جذب السياحة العلاجية لمصر في هذا التخصص والترويج لها من خلال عرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا واستخدام الذكاء الاصطناعي في تخصص جراحات العظام.

وقال الدكتور احمد خليف استاذ جراحه العظام بطب قصر العينى وأمين عام الجمعيه جراحه العظام المصرية، أن هناك أمر هام للغاية يتلخص في أن كل الحالات لاتحتاج الي تركيب مفاصل حيث أن هناك طرق علاجية أخري وفقا لطبيعة كل حالة موضحا أن المؤتمر سيتحدث عن تاريخ جراحه العظام وكيفيه انه ابتدا على يد القدماء المصريين والعالم الخبير جيمس وادل الكندى امين عام الجمعيه للتاكيد على دور مصر المحوري وهى واحه الطب والعلم والعلماء بلد الامن والامان.