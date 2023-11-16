الأردن يرسل مستشفى ميدانيا إلى نابلس لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، أن الأردن أرسل مستشفى ميدانيًا إلى نابلس، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمصابين.

الأردن يرسل مستشفى ميدانيًا

ويضم المستشفى فريقًا طبيًا متكاملًا، من جميع الاختصاصات، ومساعدات طبية وعلاجية متنوعة، كما يضم سبع قاطرات، وغرفتي عمليات وغرفتين للعناية المركزة، و15 سريرًا لإجراء العمليات الجراحية.

استمرار جهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء

تأتي هذه الخطوة استمرارًا لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة، وتؤكد القوات المسلحة أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات ويقوم بدوره الإنساني للتخفيف من معاناة الأهل في القطاع.

قال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، في مقال بصحيفة واشنطن بوست، إنَّ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، داعياً إلى احترام المبادئ الإنسانية في غزة، قبل فوات الأوان، والوصول إلى نقطة الانهيار، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف العاهل الأردني، في المقالة، أنَّ سكان غزة لن يتركوا منازلهم بسبب منشور أو رسالة نصية تأمرهم بذلك، لافتا إلى أنَّ القيادة الإسرائيلية هي التي لا ترغب في انتهاج طريق السلام على أساس حل الدولتين.