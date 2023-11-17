مواعيد وشروط الترشح لوظيفة العميد في 6 كليات بجامعة المنيا

أعلنت جامعة المنيا الجدول الزمني لاختيار عمداء كليات العلوم والفنون الجميلة ودار العلوم والتربية النوعية والصيدلة والتربية للطفولة المبكرة.

الجدول الزمني لاختيار القيادات الجامعية

وقال الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، لـ«لوطن»، إنه تم فتح التقديم لمنصب عميد كلية «العلوم - الفنون الجميلة - دار العلوم - التربية النوعية - الصيدلة - التربية للطفولة المبكرة»، وفقا للضوابط والمواعيد التالية:

- التقدم للترشيح بمكتب رئيس الجامعة، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا، من السبت 18 نوفمبر وحتى الخميس 23 نوفمبر.

- إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين بعد الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس 23 نوفمبر.

- تلقي الطعون اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا يومي السبت والأحد 25 و26 نوفمبر.

- اجتماع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين والجدول الزمني للمقابلات الأربعاء 29 نوفمبر.

- تسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجنة السبت 2 ديسمبر.

- سيتم تحديد موعد المقابلات للمرشحين لاحقاً بعد اجتماع لجنة البت في الطعون.

شروط الترشح لمنصب عميد كلية في المنيا

- أن يكون المتقدم للترشح من بين الأساتذة العاملين بالكلية وعلى رأس عمله بالجامعة وقت تقديم طلب الترشح.

- ألا يكون المرشح قد سبق له شغل الوظيفة المتقدم لها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر.

- ألا يكون قد سبق الحكم علية بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد وقع علية جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة.

- ألا يكون المرشح متوليا أي منصب حزبي وقت الترشح، وطيلة مدة توليه المنصب.

- حضور المرشح للدورة التدريبية للتأهيل لشغل الوظيفة.

المستندات المطلوبة للترشح لمنصب العميد

- الملف المقدم يشمل طلب الترشح باسم رئيس اللجنة.

- بیان حالة رسمي معتمد من إدارة شئون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

- إفادة قانونية تبين عدم إحالة المرشح لمجلس التأديب أو ليس عليه جزاءات ولا تحقيقات وغير محال للمحاكم الجنائية أو وقع علية جزاء حتى لو تم محوه أو سحبه.

- السيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها من شهادات وخلافه.

- خطة العمل الخاصة بالمرشح، مبينا بها أوجه التطوير وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير.

- شهادة الحصول على الدورة التدريبية المؤهلة للترشح.

- يلتزم المرشح بتقديم كل ما تطلبه منه اللجنة من مستندات إضافية ترى اللجنة ضرورة لها.

- يتم تقديم 5 نسخ من الملفات بمكتب رئيس الجامعة وسيتم تسليم المرشح إيصالاً بالاستلام، موضحا فيه محتويات الملف وساعة وتاريخ استلامه وموقع من رئيس اللجنة.

- سيتم السماح لكل مرشح بعرض برنامجه لمدة 15 دقيقة.