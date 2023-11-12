«أساسيات التعامل مع السموم» دورة تدريبية لأطباء مستشفى دسوق العام

ينظم مستشفى دسوق العام بمحافظة كفر الشيخ، دورة تدريبية لأطباء الباطنة والطوارئ والعناية المركزة والأورام، بعنوان «أساسيات التعامل مع السموم» على مدار ثلاثة أيام، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، واالدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، وتحت إشراف الدكتور محمد أبو السعد، مدير مستشفى دسوق العام.

تنظيم دورة تدريبية بعنوان أساسيات التعامل مع السموم

وقامت الدكتورة نورهان بظاظو، مسؤول التدريب بمستشفى دسوق العام، بتنظيم دورة تدريبية بعنوان «أساسيات التعامل مع السموم»، بالتعاون مع إدارة التدريب، وإدارة الطب العلاجي، وإدارة السموم، بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ.

تدريب 30 طبيبًا على أساسيات التعامل مع حالات التسمم

تستمر الدورة لمدة ثلاثة أيام، حيث بدأت السبت 11 نوفمبر وتستمر حتى الاثنين 13 نوفمبر 2023، ويتم خلالها تدريب 30 طبيبًا من أطباء الباطنة والطوارئ والعناية المركزة، والأورام على أساسيات التعامل مع حالات التسمم، بجانب فريق تمريض الاستقبال والطوارئ الذي حرص أيضًا على حضور الدورة، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المحتوى العلمي للدورة.

أساسيات التعامل مع حالات التسمم بالمبيدات الحشرية

حاضرت خلال الدورة الدكتورة انتصار نظمي، مسئول ملف السموم بالمديرية، وتناولت بالشرح أساسيات التعامل مع حالات التسمم بالمبيدات الحشرية، ولدغات العقارب والثعابين، والمواد الكاوية والمنظفات، والبنزين والكيروسين ومشتقاتهم، كما تناولت بالشرح أيضًا التسمم الغذائي، والتعرض للمواد غير السامة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أهمية التدريب على التعامل مع حالات التسمم، لما له من أثر كبير في إنقاذ حياة المرضى، وهو ما يستدعي التدخل السريع، حيث يُعد الوقت عاملاً مهمًا جداً في زيادة نسب النجاة، والحفاظ على حياة المريض.