«الصحة» تناشد مرضى ضعف المناعة بالحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للأشخاص المصابين بضعف المناعة، موضحة أنهم بحاجة إلى تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية للحماية من أربعة أنواع من فيروسات الإنفلونزا المتوقع انتشارها في موسم الشتاء، لافتة إلى أنه متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

توقعات بارتفاع إصابات كورونا

وقالت الوزارة فى تقريرها وارد أن يرتفع عدد اصابات فيروس كورونا خلال فصل الشتاء وعلى المواطنين ضرورة الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وكذلك الجرعة التنشيطية، لمواجهة فيروس كورونا والمتحورات التى تظهر من وقت لآخر، لافتة الى أن التحورات التى تظهر لفيروس كورونا هى خفيفة، وتشبه نزلات البرد على خلاف المتحورات التى ظهرت خلال الفترة الأولى من الجائحة.

اتباع الإجراءات الاحترازية

وتابعت الوزارة، على المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، من ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الإجتماعى والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام والتهوية الجيدة خلال فصل الشتاء، فيروس كورونا مازال موجود والإجراءات الإحترازية بما فيها الحصول على اللقاحات هو السلاح الفعال لمواجهة الفيروس والحفاظ على استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا، وما حققته الدولة المصرية من مكتسبات خلال جائحة فيروس كورونا.

التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن

وطالبت وزارة الصحة من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة من مصادرها المختلفة، وحرصت الوزارة على تدشين كافة المستجدات المتعلقة بالأمراض المعدية والغير معدية على كافة مناصتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.