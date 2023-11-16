صوت وصورة الحلقة 25.. محامية نجلاء بدر تتسبب في القبض على حنان مطاوع

شهدت الحلقة 25 من مسلسل صوت وصورة، صدمة محبيه بعد القبض على حنان مطاوع للمرة الثانية رغم محاولتها للاختفاء عن الشرطة.

تسببت محامية نجلاء بدر، خلال أحداث الحلقة 25 من مسلسل صوت وصورة، في القبض على رضوى «حنان مطاوع» بعدما علمت مكانها من «وافي» مساعد المحامي صدقي صخر.

خطف رجال محامية نجلاء بدر «وافي» وعذبته حتى اعترف بمكان حنان مطاوع، التي كانت على وشك الهرب مرة أخرى والاختفاء في دمياط.

في الوقت نفسه تشك نجلاء بدر ومحاميها في ابن خالتها الذي يرغب في الزواج منها بأنه من قتل زوجها ، وحاولت إقناعه بالسفر خارج مصر حتى تنتهي القضية لكنه رفض وأصر على التواجد بجانبها.

أبطال مسلسل صوت وصورة

يتكون مسلسل صوت وصورة من 30 حلقة، وهو من بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى ويتم عرضه علي قناة dmc ومنصة watch it.