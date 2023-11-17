استشاري نفسي تحذر من الانتقام: يدمر السلام النفسي

قالت الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي، إن التسامح يصنع السلام النفسي للإنسان، وأي إنسان يعيش في محنة أو مشكلة إذا لم يسامح فإنَّ حالة الغضب ستزيد وستؤثر عليه نفسياً وجسدياً.

«حماد»: الانتقام يشوه حياة الفرد ويدمر سلامه النفسي

وأضافت «حماد»، في مداخلة هاتفية لها لبرنامج «مع الناس» للإعلامي شريف فؤاد، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، الخميس: «مهما كانت مشاكل الإنسان عليه أن يسامح ويسلم أمره لله، واستمرار حالة أخذ الحق أو الانتقام تشوه حياة الفرد وتدمر السلام النفسي».

القبول بالتسامح يمنع الاكتئاب والتوتر

وتابع استشاري الطب النفسي: «عند تخلي الشخص عن فكرة الانتقام سيكون سعيدا، ويضمن حقه في الدنيا والآخرة، فالقبول بالتسامح يمنع الاكتئاب والتوتر ويجعلك تتكيف مع ما لا تستطيع تغيره سواء في حياتك أو حياتك الآخرين، والتركيز على الإيجابيات ومحاولة تغيير السلبيات».