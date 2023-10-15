إيمان عز الدين توضح خطوات الحفاظ على السلام النفسي في بيئة العمل

تحدثت الإعلامية إيمان عز الدين، عن خطوات الحفاظ على السلام النفسي في بيئة العمل السامة، فقد يشعر البعض أن الأجواء من حوله ليست صحية، وبدأت تؤثر على صحته وبالتالي نفسيته، ويحدث ذلك في لحظة من اللحظات، وهو الموضوع الذي أثار خبراء علم الاجتماع.

ومن النصائح المهمة التي تم توجيهها للبعض

أوضحت الإعلامية إيمان عز الدين، خلال تقديمها ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، عبر شاشة cbc:

أن يعرف الشخص قيمته، ويقدر مكانته داخل العمل.

يجب أن يؤمن الشخص دائمًا، بأن الرازق هو الله سبحانه وتعالى، وليس شخصًا معينًا.

أوضحت الإعلامية منى عبد الغني، أنه يجب وضع حدود صارمة في التعامل مع بعض الأشخاص، الذين يؤثرون عليك بشكل سلبي.

يجب أن يؤدي الشخص العمل جيدًا لأنه أمانة، مع البعد عن السلبيين.

يجب التفكير بشكل إيجابي.

قالت الإعلامية مها الصغير، مصطلحًا بالعامية «اخرج من الأوضة»، بمعنى ذهاب الشخص لمكان، يستطع خلاله الحفاظ على سلامه وهدوئه.