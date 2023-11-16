الإفتاء تحدد أدعية لنصرة غزة والمسجد الأقصى: اللهم رد كيد المحتلين في نحرهم

أوصت المؤسسات الدينية في مصر والوطن العربي بأكمله بالتكثيف من الدعاء لأهل غزة المستضعفين بعد الجرائم المتعددة من جانب الكيان الإسرائيلي على المستشفيات والمدارس والبيوت، فضلا عن قتل عشرات الآلاف من النساء والشيوخ والأطفال الأبرياء.

وحول الدعاء لأهل غزة، حددت دار الإفتاء المصرية عددا من الأدعية التي يجوز للمسلمين ترديدها لنصرة غزة ومنها:

اللهم بقوتك، وبغوثك، وبغيرتك على حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا سميع يا قريب، يا مجيب يا منتقم يا جبار، يا قهار يا شديد البطش، يا عظيم القهر يا من لا يعجزه قهر الجبابرة، ولا يعظم عليه هلاك المتمردين من الملوك والأكاسرة، أن تردَّ كيد المحتلين في نحرهم، وتجعل مكرهم محيطًا بهم، اللهم انصر إخواننا في أرض فلسطين، وأمدَّهم بقوتك وعزتك وجبروتك. اللهم أيدهم بجنودك ونصرك يا قوي يا كريم.

اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تحفظ المسجد الأقصى بحفظك؛ فلا يدنِّسه غاصب، ولا يعتدي على حرمته ظالم، يا جبار السموات والأرض يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك باسمك القَّهار أنْ تقهر من قهر إخواننا في فلسطين، ونسألك أن تنصرهم على القوم المجرمين، اللهم اجعل نار أعدائهماللهم عليهم بردًا وسلامًا يا أرحم الرَّاحمين، اللَّهمَّ إنِّا نسألك النصر لأهل فلسطين الذي نصرت به رسولك وفرَّقت به بين الحقِّ والباطل، حتَّى أقمت به دينك وأفلجت به حجتك، أنت وليُّ ذلك والقادر عليه.