«رياضة السويس» تنظم ورشة «أنت أقوى من المخدرات» بمركز شباب الجبلايات

نظّمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالسويس، ورشة عمل بمركز شباب الجبلايات، التابع لإدارة شباب الجناين.

ورشة عمل للتوعية بمخاطر المخدرات

تضمنت الورشة التوعية بخطورة المواد المخدرة والتعرف على خدمات الخط الساخن 16023، وتوصيل رسائل بمخاطر التدخين، وإخبار الأطفال ببعض القصص التي تظهر خطورة المواد المخدرة والسجائر.

خطة لمحاربة التعاطي وإدمان المخدرات

وقال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة السويس، إنّه هناك خطة للدولة تهدف إلى محاربة المخدرات بمختلف تواجداتها، وكان صندوق مكافحة المخدرات ينطلق لهذا الهدف وهي خطة العمل به من الخطة الرسمية للدولة لمحاربة مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات في مصر.