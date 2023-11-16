وكيل «الشباب والرياضة» بالدقهلية: 357 مليون جنيه استثمارات بالقطاع.. وتطوير وإنشاء 22 ملعبا خماسيا

قالت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية، إن المديرية تعمل على توفير كل الإمكانات الرياضية التى تؤهل الشباب للمشاركة فى البطولات الرياضية، فضلاً عن تطوير وتجهيز العديد من مراكز الشباب بالمحافظة.

وأضافت، فى حوار لـ«الوطن»، أن القطاع شهد إنجازات عديدة بفضل إنشاء المراكز الرياضية فى مختلف ربوع المحافظة، إذ أصبحت تضاهى وتنافس العديد من الأندية الرياضية، وتقدم دورات تدريبية خاصة من أجل مساندة الشباب فى الحصول على فرص عمل.

ما جهود مديرية الشباب والرياضة فى تطوير المنشآت الرياضية بالدقهلية؟

- عملت المديرية على تطوير جميع مراكز الشباب والرياضة فى المحافظة، ومن ضمنها تطوير وإنشاء مراكز شباب مزودة ببنية تحتية قوية فى المحافظة، إذ جرى تطوير وتنفيذ نحو 22 ملعباً خماسياً أحدها فى مركز شباب السبخا فى أجا، وملعب فى بلجاى وآخر فى المالحة فى المنصورة، وفى سمبو مقام ميت غمر وفى برهمتوش بالسنبلاوين، فضلاً عن إحلال وتجديد ملعب السماحية وبلقاس خامس فى بلقاس، إلى جانب ذلك نعمل على استكمال المدرجات فى مركز شباب المنزلة واستكمال أندية اجتماعية، وإنشاء مراكز شباب جديدة وتطوير المبانى الإدارية فى بعض القرى، لتدخل ماراثون المنافسة مع الأندية الأخرى.

تشجيع المرأة على المشاركة فى الأنشطة الرياضية.. وإجراء دورات تدريبية فى المشغولات والصناعات اليدوية

وهل تقدم المديرية دعماً للمرأة؟

- الاهتمام بالمرأة كان كبيراً وبشكل ملحوظ فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، والوزارة عملت على تشجيع المرأة للمشاركة بشكل كبير فى الأنشطة الرياضية، وأنشأت المديرية أندية الفتاة والمرأة وأجرت دورات تدريبية لها فى مختلف المراكز خاصة فى المشغولات اليدوية والصناعات اليدوية بشكل عام، إلى جانب دعمها العديد من الرياضات للمشاركة فى مختلف البطولات.

ما حجم الاستثمارات الرياضية فى المحافظة؟

- حجم الاستثمارات الرياضية مبهر فى محافظة الدقهلية، نحو 357 مليون جنيه خلال الفترة من عام 2019 حتى عام 2023، وجرى العمل على توفير فروع للبنوك داخل مراكز الشباب من أجل توفير الوقت على المواطنين والتيسير عليهم.

ماذا عن المشروع القومى للموهوبين؟

- اهتمام المديرية بالموهوبين كان كبيراً من خلال توفير مساحات لإظهار المواهب الخاصة بهم وتنميتها، وفتح أبواب مراكز الشباب لدعمهم، وظهر ذلك بشكل واضح من خلال المشروع القومى للموهوبين سواء فى المصارعة أو الملاكمة أو التايكوندو، وجرى تخصيص استاد المنصورة لتدريبهم ودعمهم، كما تم اختيار البعض منهم فى المنتخب.

وماذا عن دور المديرية فى توفير فرص عمل للشباب؟

- المديرية تعمل على عقد الدورات التدريبية للشباب لتساعدهم فى مجال العمل والحصول بسهولة على فرصة عمل، وبالتعاون مع «حياة كريمة» نظمنا ملتقى توظيفياً شمل أكثر من 5000 وظيفة للشباب، وحضره نحو 4000 شاب، وبالفعل حصل عدد كبير منهم على وظائف فى مختلف التخصصات، مع العمل على ضمان نسبة الـ5% لذوى الاحتياجات الخاصة بهدف دمجهم فى المجتمع، والحصول على حقهم فى العمل، وقمنا بتدريب الطلاب على كيفية التعامل مع التقديم للوظيفة من خلال تجهيز السيرة الذاتية لهم، ومساعدتهم فى تخطى المقابلة الشخصية والحصول على الوظيفة، وهو جزء كبير يلعب على الثقة بالنفس والمهارات الشخصية التى نعمل على تنميتها لدى الشباب.

توعية الشباب

جرى عقد العديد من الندوات التثقيفية لتوعية الشباب، من أجل رفع مستوى الوعى لديهم ومحاربة الشائعات والبحث عن الحقيقة، وتشهد الفترة الأخيرة أنشطة وفعاليات من أجل حث الشباب على المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية، لأنهم المستقبل ولا بد من دعمهم للتفكير السليم وتوعيتهم فى مختلف الأمور.