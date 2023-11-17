متحف الحضارة يحتفل باليوم العالمي للطفل بمهرجان «طيارة ورق»

أعلن القسم التعليمي بالمتحف القومي للحضارة المصرية، بالتعاون مع مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، عن تنظيم مهرجان بعنوان «طيارة ورق» لإحياء الألعاب التراثية وعلى رأسها الطائرة الورق، باعتبارها إحدى أمتع الألعاب التراثية وأكثرها انتشارًا بالأحياء الشعبية بمصر، وذلك بعد غدا الأحد الموافق 18 نوفمبر 2023، بداية من الساعة الـ10.30 صباحا وحتى الساعة الـ1.30 ظهرا، وذلك بمناسبة قرب الاحتفال باليوم العالمي للطفل الذي يوافق يوم 20 نوفمبر من كل عام.

ذكرى مرور 154 عامًا على افتتاح قناة السويس

وفى سياق متصل وبمناسبة ذكرى مرور 154عامًا على افتتاح قناة السويس، ينظم متحف قصر المنيل بالقاهرة، زيارات للمصريين والأجانب لسرايات المتحف ومشاهدة بعض اللوحات الزيتية لبعض حكام الأسرة العلوية والتي ارتبطت أسمائهم بحفر وافتتاح قناة السويس.

لوحة من الرخام للخديوى إسماعيل

وأوضح متحف قصر المنيل، أنه يعرض بسراي العرش لوحة لسعيد باشا الذي تم في عهده توقيع عقد امتياز حفر قناة السويس، يليها لوحة للخديوي إسماعيل الذي تم في عهدة افتتاح القناة في 17 نوفمبر عام 1896م، كما تظهر بسراي الإقامة بالطابق الأول للمتحف وعلى اليمين تمثال من الرخام الأبيض للخديوي إسماعيل.