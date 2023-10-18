متحف الحضارة ينظم حفلا لتوقيع رواية «ماريو وأبو العباس» لريم بسيوني

تنظم دار نهضة مصر للنشر بالتعاون مع المتحف القومي للحضارة المصرية، حفل توقيع رواية «ماريو وأبو العباس» للكاتبة ريم بسيوني، وذلك يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023 الساعة 6:30 مساءً.

«ماريو وأبو العباس»

وتدور الرواية في فترتين زمنيتين مختلفتين، بين عصر المتصوف أبو العباس المصري وعصر المصمم المعماري الإيطالي ماريو روسي، مصصم مسجد أبي العباس بالإسكندرية.

تستكشف الرواية رحلة المرسي أبو العباس من مسقط رأسه مرسيه بالأندلس مرورا بتونس ووصولا إلى الإسكندرية، وفي الجزء الثاني تدور الرواية على لسان المعماري الإيطالي ماريو الذي قام بتصميم وبناء العديد من المساجد لوزارة الأوقاف، وكيف تأثر بالمرسي أبو العباس.

كما تبرز الرواية العديد من المحطات المهمة في حياة كل منهما، وعلاقاتهما بعدد من الشخصيات الصوفية التاريخية.

معلومات عن ريم بسيوني

وحصدت أعمال ريم بسيوني على العديد من الجوائز، منها: جائزة أفضل عمل مترجم في أمريكا عن رواية «بائع الفستق» عام 2015.

وحصلت رواية «أولاد الناس ثلاثية المماليك"» على جائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة لعام 2019-2020.

وفي العام 2022، حصلت الكاتبة على جائزة الدولة للتفوق في مجال الآداب عن مجمل أعمالها الأدبية من وزارة الثقافة.