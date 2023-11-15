ورشة لتعليم الرسم داخل مستشفى علاج سرطان الأطفال بالأقصر

زار الفنان عمرو حسن رسام الكاريكاتير مستشفى شفاء الاورمان لعلاج سرطان الأطفال بالمجان في الأقصر، وذلك للمساهمة في تقديم الدعم المعنوي اللازم للاطفال الذين يتلقون العلاج المجانى داخل المستشفى.

تنظيم ورشة لتعليم الرسم

وتفقد الفنان عمرو حسن، أقسام المستشفى المختلفة واستمع لشرح مفصل عن إنشاء المستشفى، وجرى تنظيم ورشة لتعليم الرسم شارك فيها عدد من الأطفال داخل المستشفي الذين أبدوا إعجابهم بأعمال الفنان.

تضاهي المستشفيات العالمية

وأشاد الفنان عمرو حسن، بالمستشفى والأجهزة الحديثة الموجودة بها، والتي تضاهي المستشفيات العالمية، مضيفًا أن المستشفى يعد نموذجا مشرفا لخدمة الأطفال بالمجان.

تأثير إيجابي على الأطفال

وأعرب محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان عن سعادته بزيارة الفنان المبدع عمرو حسن للمستشفى، مؤكدا انبهار الأطفال بالأعمال السريعة ورسم اسكتشات لم تستغرق دقائق وبدقة كبيرة، مشيرا أن مثل هذه الفعاليات يكون لها تأثيرا إيجابيا على الأطفال ورحلتهم العلاجية داخل المستشفى.