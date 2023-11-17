محمد نجاتي يتقاسم البطولة مع حورية فرغلي في فيلم «ديجافو»

يعيش الفنان محمد نجاتي، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث يواصل التحضير لأكثر من مشروع، سواء في السينما أو التليفزيون.

ويتعاون نجاتي، مع الفنانة حورية فرغلي، في فيلم جديد يحمل اسم «ديجافو»، حيث يتقاسم البطولة معها، فيما يعقد جلسات عمل حاليًا بشأن التحضير للشخصية، ورسم ملامح الدور، تمهيدًا لانطلاق التصوير قريبًا، وذلك حسبما قال المخرج عيد العربي، في تصريحات لـ«الوطن».

حورية فرغلي تشوق جمهورها للفيلم

وكانت الفنانة حورية فرغلي، حمست جمهورها، لتجربتها السينمائية الجديدة «ديجافو»، حيث قالت في مقطع فيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: «طالعة النهارده مخصوص علشان أقولكم خبر، أحلى خبر، بقالي كتير ماتبسطش زي النهارده، الحمدلله أنا لسه ماضية فيلم اسمه (ديجافو) مع المخرج عيد العربي، والمنتج أيمن فهمي، ودول إسكندرانية بلدياتي».

وتابعت حورية فرغلي: «يمكن تستغربوا وتقولوا اشمعنا دلوقتي اشتغلت سينما، بصراحة كان معروض عليا حاجات كتير بس ملقيتش أي حاجة جديدة، أنا عملت شخصيات كتيرة وقصص كتيرة، بس معملتش الدور ده قبل كده وهو من أصعب الأدوار اللي هعملها في حياتي».