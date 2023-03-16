محمد نجاتي: رفضت دور نجل الحاج متولي من أجل «حديث الصباح والمساء»

أكد الفنان محمد نجاتي، أنه ترشح للمشاركة بدور «ابن الحاج متولي»، ضمن أحداث مسلسل عائلة الحاج متولي، مشيرًا إلى أنه وقتها وقع دور «محمود المراكيبي» في مسلسل «حديث الصباح والمساء».

نجاتي: قررت التفرغ من أجل تركيبة شخصية محمود المراكيبي

وأضاف محمد نجاتي خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc»: «أنا خفت لأني كنت بلعب في حديث الصباح والمساء دور فيه مراحل عمرية، وكنت عايز أملى شوية وأحلق شعري عشان يبان إن فيه صلع، وخفت إن شكل محمود المراكيبي يأثر على الشخصية التانية المعروضة عليا»، لافتًا أنه قرر التفرغ من أجل تركيبة الشخصية؛ لأن المسلسل كان يحتوي على عدد ضخم من النجوم المصريين.

محمد نجاتي يتحدث عن شخصية «المراكيبي»

وتحدث «نجاتي» عن شخصية «محمود المراكيبي»، مؤكدًا أنها ليست لها مدخل، وليس لديه تفاهم، مشيرًا إلى أنها كانت تحتاج مذاكرة كبيرة بسبب جمود الشخصية.

وأشار الفنان إلى أن «حديث الصباح والمساء» من المسلسلات التي تٌعرض باستمرار، ولا تنتهي فترة عرضه، مؤكدا أن الزمن لا يؤثر فيه «مبيقدمش».