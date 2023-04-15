مسلسل حرب الحلقة 3.. محمد نجاتي يقدم شخصية الشهيد محمد السحيلي

شارك الفنان محمد نجاتي كضيف شرف في مسلسل حرب الحلقة 3، وأدى خلال الحلقة شخصية المقدم محمد السحيلي، الذي استشهد في تفجير قسم ثالث العريش عام 2015، حيث يلقي المسلسل الذي يحمل توقيع المخرج أحمد نادر جلال، وتأليف هاني سرحان، الضوء على جهود رجال الشرطة المصرية في مواجهة الإرهاب والتنظيمات التكفيرية خلال تلك الفترة.

ووجه صناع مسلسل حرب الحلقة 3 التحية لشهداء الوطن في تفجير قسم ثالث العريش، الذى أسفر عن استشهاد 5 ضباط و3 مجندين ووضعوا صورهم الحقيقة، وهم: العقيد شريف حجاج مناع، المقدم محمد السحلي، الرائد عمرو شكري، الرائد أحمد الفقي، الرقيب إبراهيم رشاد، إضافة إلى المجندين: إيهاب سعيد نبوي، علي محمد علي، ومحمد سامي عبد الحميد.

مسلسل حرب الحلقة 3

أحداث مسلسل حرب الحلقة 3

وشهدت أحداث مسلسل حرب الحلقة 3، اللقاء الأول بين الرائد عمر (محمد فراج) والإرهابي عثمان (أحمد السقا)، أثناء محاولة الأخير إنقاذ فؤاد ابن شقيقته قبل القبض عليه، ويهدده بتفجير المستشفى بعبوات ناسفة في حال القبض عليه، ليكتشف عمر بعد ذلك أنه كان تهديد كاذب.