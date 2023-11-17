استمرار فعاليات برنامج «الفنون التراثية» في الإسكندرية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية برنامج الفنون تحت شعار «الفنون التراثية» لتدريب الطلائع على عمل الجداريات، حيث استكمل الطلائع المشاركون في ورشة العمل تنفيذ الجدارية الفنية عن الألعاب الشعبية التراثية بمركز شباب الأنفوشي.

اللمسات الفنية

وتقول الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن البرنامج يهدف إلى تنمية التذوق الجمالي للطلائع، وتجميل مراكز الشباب من خلال التعرف على الفنون المختلفة وإضفاء اللمسات الفنية الجميلة، وتساعد هذه البرامج الطلائع على تنمية مهاراتهم الفنية وإكسابهم خبرات عملية إلى جانب الحماس الذي يتولد لديهم بسبب مشاركتهم في عمل إيجابي وحيد.

تفعيل الأنشطة

وأوضحت الدكتورة صفاء الشريف، أن العمل التطوعي للطلائع يساعد من خلال الأنشطة المتعلقة به على الحفاظ على تطور المجتمع، واستغلال أوقات الفراغ فيما يفيد، تأتي هذه الأنشطة في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة و اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بالاهتمام بتفعيل كافه الأنشطة وشغل أوقات الفراغ للشباب.