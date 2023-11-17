حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الإسكندرية

قال الدكتور نبيل الششتاوى وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إنه تنفيذاً لتوجهات الدولة بالتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات وإزالتها في المهد، شنت المديرية عدة حملات لإزالة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية.

إزالة 6 حالات تعد بخورشيد

وأضاف «الششتاوي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم شن حملة من خلال مديرية الزراعة وإزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمنطقة أبيس، زمام إدارة خورشيد الزراعية التابع لحي وسط بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وإحالة المحضر إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانوناً.

القضاء على الظاهرة

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، إن حملات الزراعة مستمرة للقضاء على ظاهرة التعدي بالبناء على الأراضى الزراعية وسيتم تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدي من هذا النوع، حيث أننا نعمل على زيادة الرقعة الزراعية ولن نسمح بتقليصها بالتعدي عليها وتم التنبيه بضرورة تكثيف المرور وسرعة عودة الأرض لحالتها الزراعية وإزالة الأنقاض.