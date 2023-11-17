راغب علامة يتضامن مع الشعب الفلسطيني: «يارب ساعدهم»
كتب:
ياسمين محمود
03:43 ص | الجمعة 17 نوفمبر 2023
راغب علامة
تضامن الفنان راغب علامة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة X (تويتر سابقًا)، مع الشعب الفلسطيني بعد الاعتداءات المتتاليه من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وكتب راغب علامة قائلا: «ما هذا الإجرام؟! ما هذا الجنون؟! مستشفيات غزة أصبحت كالمسلخ، الأطفال والنساء والمصابين مرميين في أرض المستشفيات، هل يشاهد العالم! يا رب العالمين ساعدهم.. يا رب العالمين ارفع الظلم والقتل والإجرام عنهم.. يا رب العالمين انتقم لهم.. يا الله نناشدك أن ترفع الشدة عنهم».
ما هذا الاجرام !!! ما هذا الجنون !!!! مستشفيات #غزة اصبحت كالمسلخ !! الأطفال والنساء والمصابين مرميين في أرض المستشفيات !! هل يشاهد العالم !!— RaghebAlama (@raghebalama) November 16, 2023
يا رب العالمين ساعدهم
يا رب العالمين ارفع الظلم والقتل والإجرام عنهم
يا رب العالمين انتقم لهم
يا الله نناشدك ان ترفع الشدة…
راغب علامة يدعم أهل غزة
ويحرص راغب علامة بشكل مستمر على دعم الشعب الفلسطيني عبر حسابة بموقع التدوينات القصيرة تويتر وكتب راغب علامة في تدوينة سابقة: «أمريكا القوية لا تستطيع أن تُؤمّن هدنة إنسانية لوقف المجازر بحق المدنيين والأطفال في غزة!، أوروبا القوية لم تستطع حتى التكلم مع الصهاينة ليتوقفوا عن الإبادة الجماعية للأبرياء!».