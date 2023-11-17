راغب علامة يتضامن مع الشعب الفلسطيني: «يارب ساعدهم»

تضامن الفنان راغب علامة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة X (تويتر سابقًا)، مع الشعب الفلسطيني بعد الاعتداءات المتتاليه من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب راغب علامة قائلا: «ما هذا الإجرام؟! ما هذا الجنون؟! مستشفيات غزة أصبحت كالمسلخ، الأطفال والنساء والمصابين مرميين في أرض المستشفيات، هل يشاهد العالم! يا رب العالمين ساعدهم.. يا رب العالمين ارفع الظلم والقتل والإجرام عنهم.. يا رب العالمين انتقم لهم.. يا الله نناشدك أن ترفع الشدة عنهم».

ما هذا الاجرام !!! ما هذا الجنون !!!! مستشفيات #غزة اصبحت كالمسلخ !! الأطفال والنساء والمصابين مرميين في أرض المستشفيات !! هل يشاهد العالم !!

يا رب العالمين ساعدهم

يا رب العالمين ارفع الظلم والقتل والإجرام عنهم

يا رب العالمين انتقم لهم

يا الله نناشدك ان ترفع الشدة… — RaghebAlama (@raghebalama) November 16, 2023

راغب علامة يدعم أهل غزة

ويحرص راغب علامة بشكل مستمر على دعم الشعب الفلسطيني عبر حسابة بموقع التدوينات القصيرة تويتر وكتب راغب علامة في تدوينة سابقة: «أمريكا القوية لا تستطيع أن تُؤمّن هدنة إنسانية لوقف المجازر بحق المدنيين والأطفال في غزة!، أوروبا القوية لم تستطع حتى التكلم مع الصهاينة ليتوقفوا عن الإبادة الجماعية للأبرياء!».