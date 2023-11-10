راغب علامة: الأمم المتحدة لا تستطيع تأمين هدنة إنسانية في غزة

يواصل الفنان راغب علامة دعمه للقضية الفلسطينية ضد جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي تُرتكب ضدهم، وشارك متابعيه تدوينة، صباح اليوم، عبر صفحته الخاصة على منصة «إكس».

راغب علامة يستنكر موقف الغرب تجاه فلسطين

وقال الفنان راغب علامة: «أمريكا القوية لا تستطيع أن تُؤمّن هدنة إنسانية لوقف المجازر بحق المدنيين والأطفال في غزة!، أوروبا القوية لم تستطع حتى التكلم مع الصهاينة ليتوقفوا عن الإبادة الجماعية للأبرياء!».

وتابع راغب علامة: «الأمم المتحدة مشلولة تماماً أمام الصهاينة!، ولو حدث أنّ طفلاً أو مسؤولًا عربيًا قتل صرصارًا لقامت الدنيا على العرب ولن تقعد!!، هذا الواقع إن لم يتغير الآن فستكون غزة هي البداية والآتي أعظم».