تحرك عاجل من الأهلي عقب استبعاد إمام عاشور وحسين الشحات من منتخب مصر.. عاجل

قرر خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي إجراء تحقيق عاجل مع الثنائي حسين الشحات وإمام عاشور، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب قرار البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري، باستبعادهما من معسكر المنتخب المصري عقب ما بدر منهما عقب مباراة المنتخب المصري أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات لموقع «الوطن سبورت» أن بيبو قرر التحقيق مع الثنائي عقب استبعادهم من منتخب مصر وتقديم تقرير مفضل للجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق بالإضافة لمجلس الإدارة، في أول تحرك من الأهلي عقب استبعاد الثنائي.

وأوضح المصدر أن حالة من الغضب تسود الأهلي ضد حسين الشحات وإمام عاشور، وذلك في ظل تكرار نفس الواقعة معهما واعتراضهما على عدم المشاركة مع الفريق في وقت سابق.

اتحاد الكرة يعلن استبعاد ثلاثي المنتخب

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، استبعاد إمام عاشور وحسين الشحات ثنائي الأهلي المنضمين للمنتخب برفقة طارق حامد من معسكر المنتخب ومن مباراة سيراليون لعدم أدائهم في تدريبات الفراعنة عقب مباراة جيبوتي، والتي فاز بها المنتخب بسداسية نظيفة.

يذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نجحت في الحصول على حقوق بث مباريات منتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، سواء التي تقام داخل مصر أو خارجها، وذلك بالتعاون مع ثلاثة شركاء رئيسيين (أورا - اتصالات - البنك الأهلي).