عاجل.. أول رد رسمي من الزمالك على إمكانية انتقال أحمد فتوح لصفوف الأهلي

رد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على إمكانية انتقال أحمد فتوح، ظهير أيسر المنتخب المصري والفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والانضمام في الأهلي عقب قرار مجلس إدارة النادي بعرضه للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك عقب خروجه من معسكر الفريق قبل مباراة الفريق أمام زد في لقاء الجولة السادسة من منافسات دوري Nile.

وقال سليمان في تصريحات تليفزيونية عن رحيل أحمد فتوح للأهلي: «هناك لاعبين انتقلوا من الزمالك إلى الأهلي والعكس، وبقى الأهلي كما هو الأهلي والزمالك أيضًا الزمالك، الزمالك لن يقف على أحد».

الزمالك يعلن عرض أحمد فتوح للبيع

وكان الزمالك قد أعلن عرض أحمد فتوح، لاعب الفريق للبيع برفقة ثنائي الفريق محمد صبحي، حارس المرمى، ومصطفى الزناري، في فترة الانتقالات الشتوية في يناير، وذلك في أعقاب ما بدر منهم بمغادرتهم معسكر الفريق بدون إذن ليلة مباراة الفريق أمام زد في لقاء الجولة السادسة من منافسات دوري Nile.

وخضع الثلاثي للتحقيق مع اللجنة القانونية بنادي الزمالك، والذي أسفر عن قرار مجلس إدارة بإيقافهم شهر عن اللعب مع الفريق واستمرار قرار عرضهم للبيع، وذلك مع خصم 25% من عقد أحمد فتوح بالإضافة إلى نسبة 20% من عقد محمد صبحي، وخصم 15% من مصطفى الزناري.