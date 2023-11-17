الحكومة الموريتانية تصادق على إنشاء شركة البث الإذاعي والتلفزيون

صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماع ترأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، في القصر الرئاسي في نواكشوط على إنشاء شركة البث الإذاعي والتلفزيون الموريتاني.

الهدف من إنشاء مؤسسة عمومية للاتصال السمعي البصري

وقال وزير الثقافة الموريتاني سيدي أحمد -في تصريحات صحفية- إن الهدف من إنشاء مؤسسة عمومية للاتصال السمعي البصري تسمى «شركة البث الإذاعي والتلفزيون الموريتاني» هو تسوية وضعية الشركة وفق ما ينص عليه قانون تحرير الفضاء السمعي البصري.

نص القانون

وأوضح أن تحويل مؤسستي الإذاعة والتلفزيون إلى شركتين خفيتي الاسم لم يصاحبه إنشاء شركة تتولى مسؤولية البث بالشكل المطلوب كما ينص على ذلك القانون، موضحا أن المرسوم سيعطي للشركة الحق في التزويد الحصري بخدمات الإرسال والبث وتعدد الإرسال، بحيث تكون جهة فاعلة على مسافة متساوية من مقدمي الخدمات السمعية البصرية العمومية والخصوصية.

منح رخص لقنوات ومحطات إذاعية

وبالإضافة إلى التلفزيون الموريتاني وقنواته المتخصصة وشبكة الإذاعة ومحطاتها منحت موريتانيا خال الأعوام الماضية رخصا لست قنوات تلفزيونية خاصة وخمس محطات إذاعية تعمل وفق القانون.