فيفي عبده تطلب من جمهورها الدعاء للفلسطينيين في صلاة الجمعة

طالبت الفنانة فيفي عبده عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» جمهورها بالدعاء لأهل غزة في أثناء صلاة الجمعة.

وكتبت فيفي عبده: «يا ريت كل المسلمين يدعوا لغزة في صلاة الجمعة ربنا يفرجها عليهم ويحفظ أطفالهم الأبرياء؛ لأن الدعاء يغير القدر وربنا كبير ورحيم.. جمعة مباركة عليكم وعليكي يا غزة بإذن الله».

فيفي عبده تتضامن مع الشعب الفلسطيني

ودعمت فيفي عبده الشعب الفلسطيني، عبر حسابها على «إنستجرام» في منشور سابق، قالت فيه: «ربنا ينصر فلسطين وأهل فلسطين، الرجاء يا جماعة ندعيلهم وندعمهم بكل اللي نقدر عليه أبسط حاجة بنشر الوعي والحقيقة، اللهم الطف بغزة وشعبها وأطفالها الأبرياء.. والله حرام اللي بيحصل ده ظلم، يا رب انصرهم أنت قادر على كل شيء».