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فيفي عبده وحلا شيحة يتضامنان مع فلسطين: «اللهم الطف بغزة وشعبها»

كتب:

ياسمين محمود
12:40 م | الخميس 12 أكتوبر 2023
فيفي عبده

فيفي عبده

أعلن عدد من الفنانين تضامنهم مع الشعب الفلسيطني بعد الهجمات التي تعرضت لها الدولة الشقيقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

تضامن مع فلسطين

ونشرت فيفي عبده صورة لعلم فلسطين عبر «إنستجرام» معلقة: «ربنا ينصر فلسطين وأهل فلسطين، الرجاء يا جماعة ندعيلهم وندعمهم بكل اللي نقدر عليه أبسط حاجة بنشر الوعي والحقيقة».

وأضافت: «اللهم الطف بـ غزة و شعبها وأطفالها الأبرياء والله حرام اللي بيحصل ده ظلم، يا رب انصرهم أنت قادر على كل شيء».

حلا شيحة: «نحن قوة لا يستهان بها»

بينما قالت حلا شيحة: «لإمتي حنفضل حاطين رؤوسنا في التراب، لإمتي حنفضل نتفرج من بعيد، ما حدث في غزة مهين لنا جميعا، نحن قوة لا يستهان بها، إن اتحدنا نزعنا هذا السرطان من بلادنا».

هجمات الإسرائيلين على فلسطين

وبدأ جيش الاحتلال الهجمات المتتالية على غزة منذ أيام، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية، وأفادت مراسلة «القاهرة الإخبارية» من غزة، منى عوكل، أن عددا من الشهداء سقطوا في «بيت حانون»، في شمال شرق قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مختلف مدن وبلدات القطاع الفلسطيني.

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