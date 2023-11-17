وظائف برواتب تصل لـ10 آلاف جنيه لجميع المؤهلات.. قدم الآن

كشفت وزارة الشباب والرياضة عن توافر وظائف في إحدى الشركات الخاصة برواتب مجزية تصل إلى 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى الحوافز، يمكن التقديم عليها في الأيام المقبلة.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن حاجة إحدى الشركات لشغل بعض الوظائف بها، وهو ما نعرض تفاصيله في السطور التالية وفق الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظائف شاغرة

1. مدير فرع حلواني ومطاعم

2. مشرف فرع

3. مساعد مدير

4. عضو فريق

5. باريستا

6. ويتر

7. مساعد شيف سخن

أماكن العمل: القاهرة / الجيزة / القليوبية

متطلبات وشروط الوظيفة

الحصول على مؤهل عالي / فوق متوسط / متوسط خريجين فقط

أقصى حد للسن = 40 سنة

تقديم موقف واضح من الجيش

المميزات والحقوق:

الراتب يبدأ من 3600 إلى 10000 جنيه

حوافز

زيادات سنوية

ساعات العمل = 9 ساعات

يوم إجازة أسبوعيا

تأمينات طبية واجتماعية

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية وكتابة البيانات المطلوبة من الاسم والمنطقة السكنية والمؤهل وموقف التجنيد

https://forms.office.com/r/6DJmmMZc2X

لمزيد من الوظائف يرجى زيارة منصة توظيف مصر.