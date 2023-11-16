وظائف شاغرة من «الشباب والرياضة» بمرتبات تصل إلى 7 آلاف جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرباضة وظائف شاغرة لجميع المؤهلات، وبمرتبات مجزية، في إحدى شركات صناعة منتجات الألبان والعصائر، لذا نرصد خلال السطور التالية الشروط المطلوبة ومميزات الوظيفة وكيفية التقديم لها، وفق ما أعلنته الوزارة، كالتالي:

الوظائف المطلوبة في الوظيفة

1- أخصائي مبيعات حاصل على مؤهل عالي، خبرة أو بدون.

2- سائق مبيعات حاصل على مؤهل متوسط، ويكون لديه خبرة من 3 سنوات.

الشروط المطلوبة

- مكان العمل في جميع المحافظات.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 30 عاما للمتقدم لوظيفة أخصائى مبيعات.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 40 عاما للمتقظم لوظيفة سائق مبيعات.

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف متفرغا بشكل تام.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه موقف واضح من التجنيد.

المميزات والحقوق

- تمنح الشركة للعاملين بها راتب لوظيفة أخصائي المبيعات يصل إلى 7000 جنيه.

- تمنح الشركة للعاملين بها راتب لوظيفة سائق المبيعات يصل إلى 5500 جنيه.

- تمنح الشركة للعاملين بها يوم إجازة في الأسبوع.

- تمنح الشركة للعاملين بها أرباح سنوية.

- توفر الشركة للعاملين بها بدل مواصلات.

- توفر الشركة للموظفين تدريب مدفوع الأجر.

- تأمين طبي واجتماعي.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف إحدى شركات صناعة منتجات الألبان، الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة، واختيار المنشور الخاص بالوظائف والدخول على الاستمارة الخاصة بها لملء البيانات المطلوبة.